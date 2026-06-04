Это случилось на фоне роста популярности систем с DDR5.

Кризис на рынке памяти, начавшийся ещё в прошлом году, заставил целый ряд покупателей отдать предпочтение платформам с поддержкой более дешёвой оперативной памяти DDR4, но в настоящее время наблюдается иная ситуация — в частности, в Германии вновь набирают популярность сборки с DDR5, тогда как матплаты с DDR4 заметно теряют свою долю, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Neowin

По данным информатора TechEpiphanyYT, в мае текущего года объём продаж материнских плат AMD AM4 в немецком магазине Mindfactory снизился до 6,2 % от общего числа продаж, тогда как доля платформы AM5 увеличилась до 81 %, а между ними расположились матплаты Intel LGA 1851, которым отдали предпочтение 8,8 %.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphanyYT

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Самыми востребованными в мае были системные платы на базе чипсета B850, объём продаж которых составил 50,1 %, на втором месте оказались матплаты на X870E (18,4 %), а модели с чипсетом B650 замыкают тройку лидеров (10,7 %). В целом, AMD с показателем 87,13 % доминирует относительно показателей продаж матплат в Mindfactory, в то время как Intel занимает 12,87 %. При этом общая доля реализации платформ с поддержкой DDR5 достигает 91,2 %, а показатель систем с DDR4 составляет всего 8,8 %.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphanyYT

Издание отмечает, что ещё несколько месяцев назад доля платформы AM4 достигала почти 40 %, поэтому падение ниже отметки в 10 % является значительным. Точные предпосылки к этому неизвестны, но предполагается, что на снижение популярности могла повлиять не только стабилизация ситуации на рынке, но и цены на DDR4, а также доступность процессоров.