Asus запускает видеокарту ATS Radeon RX 9070 GRE на мировом рынке
Видеоадаптер дебютирует за пределами Китая.
После глобального запуска Radeon RX 9070 GRE, объявленного непосредственно AMD, компания Asus презентует на мировом рынке свою ATS Radeon RX 9070 GRE OC Edition, известную также как Megalodon Radeon RX 9070 GRE и ранее представленную только в Китае, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Как и другие видеокарты RX 9070 GRE, модель, указанная под кодовым именем ATS-RX9070GRE-O12G, имеет 3072 потоковых процессора, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битную шину и совместима с интерфейсом PCIE 5.0. Тактовая частота графического процессора составляет до 2860 МГц в режиме boost и 2280 МГц в игровом режиме, но благодаря использованию GPU Tweak III частоты могут быть повышены до 2880 и 2300 МГц соответственно.

Видеоадаптер оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, поддерживающими технологию остановки при температуре ниже 55 °C, термопрокладками с фазовым переходом для GPU и вентилируемой задней пластиной. Модель имеет 2,5-слотовую конструкцию, а её размеры составляют 305x126x50 мм. Для дополнительного питания используются два восьмиконтактных разъёма, а для вывода изображения — три разъёма DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Ранее был подтверждён запуск Radeon RX 9070 GRE Prime от Asus на мировом рынке. Стоимость Radeon RX 9070 GRE, установленная AMD, составляет 549 долларов США, тогда как данных о цене RX 9070 GRE производства Asus пока не приводится.

#ats radeon rx 9070 gre oc edition
Источник: videocardz.com
