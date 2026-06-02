Компания Maxsun в рамках выставки Computex 2026 представила новую модель поколения Polaris, которому исполнилось уже десять лет, пишет издание VideoCardz. Видеоадаптер Radeon RX 580 2048SP производства Maxsun, обозначенный как MS-RX580 2048SP 6H 8G, имеет целых шесть разъёмов HDMI, поддерживая до шести 4K-дисплеев с частотой 30 Гц, поэтому может использоваться для создания многоэкранных систем и организации пунктов наблюдения.

Источник фото: VideoCardz/GDM

Длина видеокарты составляет 174 мм, а для дополнительного питания предназначается один восьмиконтактный разъём. Для охлаждения видеоадаптера используется радиатор с одним вентилятором.

Издание отмечает, что архитектура Polaris впервые была представлена на выставке Computex в 2016 году, в июне состоялся запуск RX 480 на её основе, а спустя два года, в 2018 году, была выпущена RX 580 2048SP, оснащённая 8 ГБ видеопамяти GDDR5 и 2048 потоковыми процессорами, что делало её ближе к RX 570, чем к полноценной RX 580, снабжённой 2304 ядрами.