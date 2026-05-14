Чуть ранее Microsoft выпустила очередное обновление, приносящее ряд нововведений и исправлений в Windows 11, но некоторые пользователи столкнулись с проблемами в процессе установки или после завершения инсталляции апдейта KB5089549, пишет издание Neowin.

В частности, на форуме Microsoft один из пользователей сообщил, что после установки патча KB5089549 для Windows 11 25H2 сотрудники организации, в которой он работает, столкнулись с падением скорости интернет-соединения и затруднением доступа к веб-ресурсам на целом ряде ПК. Издание отмечает, что на текущий момент проблема со стороны других пользователей не подтверждена.

Кроме того, некоторые участники платформы Reddit пожаловались на неполадки, наблюдающиеся во время инсталляции патча KB5089549 — на экране появляется сообщение, в котором указывается, что в процессе обновления произошла ошибка, поэтому рекомендуется не выключать ПК, чтобы система могла отменить изменения.