Производитель рассчитывает заметно расширить ассортимент своей продукции.

Компания Intel ускоряет разработку своих новых процессоров, рассчитывая представить четыре новых семейства процессоров, что должно позволить успешно конкурировать с AMD, пишет издание Wccftech со ссылкой на DigiTimes.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что планы Intel на ближайшие два года включают в себя выпуск процессоров Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake и Moon Lake, что позволит диверсифицировать ассортимент CPU, предложив потребителям модели в разных ценовых сегментах. Как отмечают источники, компания сумела наладить эффективное производство, готовясь противостоять AMD, поэтому задержек с выходом новых процессоров не ожидается.

Дебют процессоров семейства Nova Lake с P-ядрами Coyote Cove и E-ядрами Arctic Wolf должен состояться в третьем квартале текущего года как в настольном сегменте, где флагманский CPU, согласно утечкам, получит 52 ядра, так и в мобильном секторе с топовой моделью, насчитывающей 28 ядер.

В четвёртом квартале 2027 года, как ожидается, будут выпущены процессоры Razer Lake на базе архитектур Griffin Cove (для P-ядер) и Golden Eagle (для E-ядер). Как и модели предшествующего поколения, новое семейство будет представлено и в настольном, и в мобильном сегментах.

В конце 2028 года, согласно утечкам, дебютируют процессоры Titan Lake, от которых ожидаются заметные архитектурные улучшения, в частности новые унифицированные ядра Copper Shark, объединяющие в себе преимущества производительных и эффективных ядер. Также Intel должна выпустить свой чип Serpent Lake, разработанный совместно с Nvidia и оснащённый мощным графическим модулем RTX, что позволит конкурировать с APU от AMD.

Кроме того, в 2028 году должны дебютировать процессоры Moon Lake, представляющие собой модели начального уровня и оснащённые только E-ядрами, что усилит позиции Intel в бюджетном сегменте.