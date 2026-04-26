Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать влияние патча, выпущенного разработчиком из Valve несколько дней назад и направленного на повышение производительности видеокарт с ограниченным объёмом видеопамяти. В свежем видеоролике модель Radeon RX 6500 XT 4 ГБ была протестирована в двух ОС — стандартной Windows 11 25H2 и Linux-дистрибутиве CachyOS с указанным патчем.
Тестовая сборка, снабжённая также процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- The Last of Us Part II Remastered (самые низкие настройки, XeSS Quality): Windows 11 – 51 fps/47 fps, CachyOS – 40 fps/34 fps
- Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): Windows 11 – 49 fps/26 fps, CachyOS – 43 fps/28 fps
- God of War Ragnarök (низкие настройки, среднее качество текстур, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 26 fps/20 fps, CachyOS – 66 fps/48 fps
- Samson (низкие настройки, FSR 4.0.2 Performance): Windows 11 – 26 fps/4 fps, CachyOS – 39 fps/30 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (низкие/средние настройки, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 31 fps/16 fps, CachyOS – 46 fps/37 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень низкие настройки, TAA Native): Windows 11 – 49 fps/35 fps, CachyOS – 65 fps/52 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, среднее качество текстур, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 30 fps/20 fps, CachyOS – 39 fps/32 fps
- Ghost of Tsushima (средние настройки, FSR 4.0.2 Native): Windows 11 – 42 fps/30 fps, CachyOS – 50 fps/45 fps
- DOOM: The Dark Ages (пресет Handheld, FSR 3.1 Ultra Performance): Windows 11 – 48 fps/34 fps, CachyOS – 55 fps/41 fps
- Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra, высокие настройки TAA): Windows 11 – 57 fps/40 fps, CachyOS – 60 fps/51 fps
В целом, Windows 11 обеспечила преимущество в частоте кадров только в двух случаях, тогда как CachyOS позволила играть с приемлемым и даже высоким fps во всех представленных играх, причём в большинстве из них разница была заметной. Также стоит отметить, что в ряде игр в Windows 11 видеокарта RX 6500 XT 4 ГБ не смогла поддерживать играбельные показатели fps, поэтому лучшим выбором в этом случае станет CachyOS.
