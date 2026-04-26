Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 5 5600X.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать влияние патча, выпущенного разработчиком из Valve несколько дней назад и направленного на повышение производительности видеокарт с ограниченным объёмом видеопамяти. В свежем видеоролике модель Radeon RX 6500 XT 4 ГБ была протестирована в двух ОС — стандартной Windows 11 25H2 и Linux-дистрибутиве CachyOS с указанным патчем.

Источник фото: ComputerBase

Тестовая сборка, снабжённая также процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • The Last of Us Part II Remastered (самые низкие настройки, XeSS Quality): Windows 11 – 51 fps/47 fps, CachyOS – 40 fps/34 fps
  • Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): Windows 11 – 49 fps/26 fps, CachyOS – 43 fps/28 fps
  • God of War Ragnarök (низкие настройки, среднее качество текстур, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 26 fps/20 fps, CachyOS – 66 fps/48 fps
  • Samson (низкие настройки, FSR 4.0.2 Performance): Windows 11 – 26 fps/4 fps, CachyOS – 39 fps/30 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (низкие/средние настройки, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 31 fps/16 fps, CachyOS – 46 fps/37 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (очень низкие настройки, TAA Native): Windows 11 – 49 fps/35 fps, CachyOS – 65 fps/52 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, среднее качество текстур, FSR 4.0.2 Balanced): Windows 11 – 30 fps/20 fps, CachyOS – 39 fps/32 fps
  • Ghost of Tsushima (средние настройки, FSR 4.0.2 Native): Windows 11 – 42 fps/30 fps, CachyOS – 50 fps/45 fps
  • DOOM: The Dark Ages (пресет Handheld, FSR 3.1 Ultra Performance): Windows 11 – 48 fps/34 fps, CachyOS – 55 fps/41 fps
  • Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra, высокие настройки TAA): Windows 11 – 57 fps/40 fps, CachyOS – 60 fps/51 fps

В целом, Windows 11 обеспечила преимущество в частоте кадров только в двух случаях, тогда как CachyOS позволила играть с приемлемым и даже высоким fps во всех представленных играх, причём в большинстве из них разница была заметной. Также стоит отметить, что в ряде игр в Windows 11 видеокарта RX 6500 XT 4 ГБ не смогла поддерживать играбельные показатели fps, поэтому лучшим выбором в этом случае станет CachyOS.

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
1
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
2
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
2
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
5
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
3
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
+
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
2
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

Аркадий Паровозов
08:37
Свинтиструльный метермолет
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Hard-Workshop
08:21
"На секунду мне даже стало тебя жалко...я знаю что ты за человек такой..." — Жалость от лжеца и софиста (факт), который занимается буллингом людей (факт) явно злоупотребляя фейковыми аккаунтами (предп...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Degit22
07:56
Что за бред, сколько тысяч квадрокоптеров у которых винты внутри корпуса.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
dimkahon
06:51
Это круто на все времена. Любители икоты и гнусавого нытья идут мимо.
Легенды хэви метал Judas Priest выпустят сборник лучших хитов к своему юбилею в июне 2026
Руслан К
06:15
Доиграются. ДБ.
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
Blackengine
04:37
12% годовых, в банке 15% в обычном вкладе. При том даже снимать можно и тратить в любое время.
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
222
04:26
на свои ларек открыть можно, но ботоферме это не понять
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
harakiriii
02:41
нет извини просто выбей имя "паша дуров" на своей заднице до кровотечения сгустками
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
harakiriii
02:38
помоешься в своей деревенской будке тогда обсудим
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
harakiriii
02:34
а че у тебя ник на пендосском? иноанентище, в ШИЗО тебя отправить надо
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
