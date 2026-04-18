Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости ОЗУ и SSD в ближайшие месяцы.

Кризис на рынке DRAM в связи с ростом спроса на чипы памяти со стороны ИИ-сектора продолжает негативно влиять на ряд производителей ПК, заставляя их вкладывать большие средства для обеспечения стабильных поставок памяти, что позволило даже нарастить объёмы отгрузки ПК на фоне заметного роста стоимости ОЗУ и SSD, что следует из отчёта аналитической компании Counterpoint Research, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Gamer/Corsair

Согласно свежему отчёту Counterpoint Research, в первом квартале текущего года объёмы поставок ПК на мировом рынке выросли на 3,2 % в годовом исчислении, что обусловлено необходимостью предварительных закупок на фоне продолжающегося роста цен на ОЗУ, а также обновлением оборудования в связи с приближающимся прекращением поддержки Windows 10.

Наиболее удачным начало года стало для ASUS и Apple, который в первом квартале 2026 года нарастили объёмы поставок ПК на 20 и 11 % соответственно, тогда как Lenovo и Dell показали более умеренный рост на 9 и 8 %. У компании HP дела идут не так хорошо — за указанный период продажи производителя упали на 5 %.

За первый квартал текущего года эксперты Counterpoint Research зафиксировали рост стоимости базовых модулей ОЗУ DDR4 объёмом 8 ГБ на 110 % и повышение цен на стандартные модели SSD ёмкостью 1 ТБ без DRAM на 147 % по сравнению с предыдущим периодом. Отмечается, что ценники ряда моделей более высокого класса повысились ещё больше. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее повышение цен на ОЗУ и SSD на 60 и 50 % соответственно в ближайшие месяцы.

Если ситуация не изменится, то рынок потребительских ПК, как ожидается, ждут тяжёлые времена, так как дальнейший рост стоимости ряда комплектующих заставит покупателей повременить с приобретением ПК и компьютерных компонентов.

