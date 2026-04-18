Также новинка обеспечила меньшее падение напряжения по сравнению со стандартным кабелем.

Несколько дней назад компания Asus презентовала новый 16-контактный кабель питания ROG Equalizer для ряда своих блоков питания, предназначенный для защиты разъёмов видеокарт от расплавления благодаря снижению температурных показателей путём балансировки подачи питания по всем контактам. Один из первых обладателей ROG Equalizer протестировал его, сравнив результаты с обычным кабелем питания, пишет издание Wccftech.

Кабель ROG Equalizer, который шёл в комплекте с блоком питания ROG STRIX 1200W, был протестирован на нагрев совместно с видеокартой Gigabyte RTX 5090D AORUS Master Ice при запущенном бенчмарке FurMark, который позволил достичь предела по энергопотреблению в 600 Вт — он нагрелся до температуры 50,7 °C, тогда как показатель стандартного кабеля в составе ROG Thor 1200W II составил 59,8 °C.

Кроме того, в тестах пользователя ROG Equalizer обеспечил падение напряжения по линии 12 В всего на 0,005-0,04 В, в то время как стандартный кабель продемонстрировал разницу напряжений 0,08-0,14 В.

Ранее производитель заявил, что стоимость блоков питания ROG, поставляемых совместно с 16-контактным кабелем ROG Equalizer, будет выше по сравнению с обычными моделями. Также кабель можно будет купить отдельно по цене около 15 долларов США в рамках специальной программы для владельцев блоков питания ROG.