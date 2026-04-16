Эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks протестировал ПК-версию игры Pragmata на бюджетной видеокарте GeForce RTX 5050 совместно с процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 в различных режимах и разрешениях.

В тестах эксперт старался использовать максимальные настройки качества графической составляющей, при этом отмечая, что в связи с ограниченным объёмом видеобуфера RTX 5050, составляющим 8 ГБ, ему пришлось снизить качество теней (Shadow Quality) с максимального до высокого, а качество волос — с высокого до низкого, что позволяет заметно уменьшить потребление VRAM.

Тестовый ПК обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

1080p, Native TAA – 83 fps/68 fps

1080p, DLSS 4 Quality – 98 fps/73 fps

1080p, DLLS 4 Quality, трассировка лучей и пути вкл. – 36 fps/29 fps

1080p, DLLS 4 Quality, трассировка лучей и пути вкл., генерация кадров 2x – 62 fps/27 fps

1440p, Native TAA – 56 fps/47 fps

1440p, DLSS 4 Balanced – 75 fps/57 fps

4K, DLSS 4 Performance– 47 fps/36 fps

Тесты показывают, что Pragmata имеет неплохую оптимизацию, благодаря чему даже бюджетная RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти совместно с Core i5-13600K обеспечивает играбельные показатели частоты кадров даже при использовании трассировки лучей и пути, а включение DLSS и генерации кадров позволяет заметно поднять fps.