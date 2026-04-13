Результаты оказались вполне ожидаемыми.

Компания AMD представила свои первые игровые процессоры с памятью 3D V-Cache в 2022 году, и с тех пор сменилось несколько поколений Ryzen X3D. Эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed решил протестировать девять моделей, принадлежащих к сериям Ryzen 5000X3D, Ryzen 7000X3D и Ryzen 9000X3D, в популярных играх. Тестовая система была оснащена видеокартой GeForce RTX 5090. Для процессоров Ryzen 5000X3D использовалась оперативная память DDR4-3600, а для Ryzen 7000X3D и Ryzen 9000X3D — DDR5-6000.

Источник фото: PC Guide

Общие результаты тестов показали чёткую разницу между моделями разных поколений, когда более новые CPU обгоняют своих предшественников, и превосходство процессоров по старшинству внутри одной серии. Если взять результаты Ryzen 5 5500X3D за 100 %, то разница относительно средней частоты кадров выглядит следующим образом:

1080p Medium

Ryzen 5 5500X3D – 100 %

Ryzen 5 5600X3D – 106,8 %

Ryzen 7 5700X3D – 110,5 %

Ryzen 7 5800X3D – 116 %

Ryzen 5 7500X3D – 125,9 %

Ryzen 5 7600X3D – 131,5 %

Ryzen 7 7800X3D – 143,8 %

Ryzen 7 9800X3D – 158,6 %

Ryzen 7 9850X3D – 164,2 %

1080p Ultra

Ryzen 5 5500X3D – 100 %

Ryzen 5 5600X3D – 106,8 %

Ryzen 7 5700X3D – 109,8 %

Ryzen 7 5800X3D – 114,4 %

Ryzen 5 7500X3D – 123,5 %

Ryzen 5 7600X3D – 128,8 %

Ryzen 7 7800X3D – 137,1 %

Ryzen 7 9800X3D – 148,5 %

Ryzen 7 9850X3D – 153,8 %

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Преимущество Ryzen 7 9800X3D над Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5800X3D составляет 10,3 и 36,7 % при использовании пресета Medium, тогда как применение максимальных (Ultra) настроек снижает разницу до 8,3 и 29,8 % соответственно.

В некоторых играх ситуация чуть иная — например, в ARC Raiders процессор Ryzen 7 5800X3D опережает Ryzen 5 7500X3D на 1-7 %, а в Assetto Corsa модель Ryzen 5 5600X3D быстрее Ryzen 7 5700X3D на 2-4 %.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В целом, тесты демонстрируют заметное улучшение игровой производительности от поколения к поколению, что позволяет обеспечивать более высокие показатели частоты кадров в той же ценовой категории.

