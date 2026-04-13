Издание раскрыло больше подробностей о CPU следующего поколения.

Компания Intel работает над своим новым поколением процессоров, которое будет относиться к семейству Nova Lake-S, и в распоряжении издания VideoCardz оказались новые данные, раскрывающие характеристики предстоящих новинок.

Сообщается, что процессоры Intel Nova Lake-S будут входить в серию Core Ultra 400, получат P-ядра Coyote Cove, E-ядра Arctic Wolf, Intel NPU 6, а также поддержку памяти DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с, Wi-Fi 7, Low Energy Audio и до четырёх дисплеев. Заявлена совместимость с Socket V и будущими поколениями сокетов для СО, поддержка оперативной памяти ECC, CUDIMM и CSODIMM, до восьми SSD через PCIe 5.0 и 4.0, дискретной графики PCIe 5.0 x16, разделение линий от CPU в конфигурации 4x4, до трёх каналов PCIe 5.0 x4 от чипсета, а также двух Thunderbolt 5.

Ожидается, что при выпуске Intel Nova Lake-S будут использоваться как минимум пять вариантов кристаллов, три из которых будут основаны на одной плитке, включая 8-ядерную модель с 4 P-ядрами (4P+0E), 16-ядерную с конфигурацией 4P+8E и 28-ядерную (8P+16E), тогда как два будут представлять собой двухплиточные CPU, в том числе флагманский 52-ядерный (2x(8P+16E)+bLLC) процессор. Все указанные модели будут иметь 4 ядра LP-E.

Также заявлена поддержка двухканальной ОЗУ, 24 линии PCIe Gen5 и два ядра Xe3 GPU. Топовые модели (52- и 44-ядерные CPU) будут иметь TDP 175 Вт, тогда как мощность остальных будет варьироваться от 35 до 125 Вт.

В приведенной изданием таблице фигурируют не только модели от Core Ultra 3 до Core Ultra 9 с количеством ядер от 6 до 28, но и два процессоры, которые, как ожидается, будут принадлежать к линейке высокопроизводительных CPU – это 44-ядерная и 52-ядерная модели, основанные на двух плитках. Также планируется выпуск версий с отключённым iGPU.

Массовое производство процессоров Intel Nova Lake-S, по данным издания, планируется начать в четвёртом квартале текущего года.