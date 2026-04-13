Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
VideoCardz: процессоры Intel Core Ultra 400 Nova Lake получат от 6 до 52 ядер и поддержку DDR5-8000
Издание раскрыло больше подробностей о CPU следующего поколения.

Компания Intel работает над своим новым поколением процессоров, которое будет относиться к семейству Nova Lake-S, и в распоряжении издания VideoCardz оказались новые данные, раскрывающие характеристики предстоящих новинок.

Источник фото: TechPowerUp

Сообщается, что процессоры Intel Nova Lake-S будут входить в серию Core Ultra 400, получат P-ядра Coyote Cove, E-ядра Arctic Wolf, Intel NPU 6, а также поддержку памяти DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с, Wi-Fi 7, Low Energy Audio и до четырёх дисплеев. Заявлена совместимость с Socket V и будущими поколениями сокетов для СО, поддержка оперативной памяти ECC, CUDIMM и CSODIMM, до восьми SSD через PCIe 5.0 и 4.0, дискретной графики PCIe 5.0 x16, разделение линий от CPU в конфигурации 4x4, до трёх каналов PCIe 5.0 x4 от чипсета, а также двух Thunderbolt 5.

Ожидается, что при выпуске Intel Nova Lake-S будут использоваться как минимум пять вариантов кристаллов, три из которых будут основаны на одной плитке, включая 8-ядерную модель с 4 P-ядрами (4P+0E), 16-ядерную с конфигурацией 4P+8E и 28-ядерную (8P+16E), тогда как два будут представлять собой двухплиточные CPU, в том числе флагманский 52-ядерный (2x(8P+16E)+bLLC) процессор. Все указанные модели будут иметь 4 ядра LP-E.

Также заявлена поддержка двухканальной ОЗУ, 24 линии PCIe Gen5 и два ядра Xe3 GPU. Топовые модели (52- и 44-ядерные CPU) будут иметь TDP 175 Вт, тогда как мощность остальных будет варьироваться от 35 до 125 Вт.

Источник фото: VideoCardz

В приведенной изданием таблице фигурируют не только модели от Core Ultra 3 до Core Ultra 9 с количеством ядер от 6 до 28, но и два процессоры, которые, как ожидается, будут принадлежать к линейке высокопроизводительных CPU – это 44-ядерная и 52-ядерная модели, основанные на двух плитках. Также планируется выпуск версий с отключённым iGPU.

Массовое производство процессоров Intel Nova Lake-S, по данным издания, планируется начать в четвёртом квартале текущего года.

#nova lake-s #intel core ultra 400
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
23:37
А зачем? Карту посматри. Кому оно нужнее?
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
No Fate
22:23
Ты не поверишь, США много лет, до 2022 года были первой экономикой мира, и до сих пор не могут построить хотя бы один атомный ледокол.
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
deema35
21:51
Просто сейчас нейронки на пике моды, а молодые любят всё модное. Но любая мода когданибудь пройдёт. Совсем недавно была мода на смартфоны. И многие говорили что компьютеры больше некому не нужны. А л...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
vadimus777
21:46
И это радует!
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
asdf2026
21:44
Так он известный плоскоземельщик. Ещё бы он не усомнился
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
ЦАГ
21:39
Видимо, комментаторская перистальтика на IXBT слишком активная. Содержание у Dante не успевает созреть, сразу начинается буквенный понос.
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
32Влад32
21:31
Было прикольно, если бы он заточил острее края.
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
Yuriy De
21:24
Кто хочет почитать, в этой книге раскрывается тотальная ложь которую выдаёт NASA общественности за всю историю, вся информация проходит цензуру, и выдаётся лишь то что соответствует определённым рамк...
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Зю
21:10
Какая-то копия Tecno POVA 7 Ultra или Infonox GT30 Pro, но с более убогим процессором. Хотя у них в линейках вроде как раз модели послабее и были
Владелец OPPO Find N6 раскритиковал маркетинг бесшовного дисплея
valera60
21:09
Судя по комментарию вы его "член"?
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter