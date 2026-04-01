Энтузиаст YouTube-канала tronger продолжает собирать бюджетные ПК, оснащённые компонентами прошлых поколений, и тестировать их в популярных играх. В новом видеоролике он протестировал сборку с 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-2600, выпущенным в 2011 году, видеокартой GeForce GTX 950 2 ГБ, дебютировавшей в 2015 году, и 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600.
В тестах бюджетный ПК с указанными характеристиками обеспечил следующие показатели частоты кадров/1% low:
- Fortnite (1080p, низкие настройки) – 66 fps/21 fps
- Valorant (1080p, средние настройки) – 132 fps/38 fps
- Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 107 fps/51 fps
- Minecraft (1080p, пресет Fancy) – 41 fps/19 fps
- Assassin's Creed Mirage (1080p, низкие настройки) – 31 fps/12 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки, FSR 2.1 Quality) – 32 fps/21 fps
- Elden Ring (1080p, низкие настройки) – 33 fps/27 fps
- God of War (1080p, низкие настройки) – 46 fps/34 fps
- Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки) – 72 fps/53 fps
- Resident Evil 4 Remake (1080p, низкие настройки) – 43 fps/31 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt (1080p, высокие настройки) – 29 fps/9 fps
В целом, бюджетная сборка с Core i7-2600 и GTX 950 демонстрирует приемлемые, а в ряде случаев и высокие показатели в выбранных энтузиастом играх, хотя речи о высоких и даже средних настройках в большинстве случаев не идёт.