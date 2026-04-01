Энтузиаст собрал ПК на Core i7-2600 с GTX 950 и протестировал его в ряде игр
Сборка была снабжена 16 ГБ ОЗУ DDR3.

Энтузиаст YouTube-канала tronger продолжает собирать бюджетные ПК, оснащённые компонентами прошлых поколений, и тестировать их в популярных играх. В новом видеоролике он протестировал сборку с 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-2600, выпущенным в 2011 году, видеокартой GeForce GTX 950 2 ГБ, дебютировавшей в 2015 году, и 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600.

Источник фото: tronger/YouTube

В тестах бюджетный ПК с указанными характеристиками обеспечил следующие показатели частоты кадров/1% low:

  • Fortnite (1080p, низкие настройки) – 66 fps/21 fps
  • Valorant (1080p, средние настройки) – 132 fps/38 fps
  • Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 107 fps/51 fps
  • Minecraft (1080p, пресет Fancy) – 41 fps/19 fps
  • Assassin's Creed Mirage (1080p, низкие настройки) – 31 fps/12 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки, FSR 2.1 Quality) – 32 fps/21 fps
  • Elden Ring (1080p, низкие настройки) – 33 fps/27 fps
  • God of War (1080p, низкие настройки) – 46 fps/34 fps
  • Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки) – 72 fps/53 fps
  • Resident Evil 4 Remake (1080p, низкие настройки) – 43 fps/31 fps
  • The Witcher 3: Wild Hunt (1080p, высокие настройки) – 29 fps/9 fps

В целом, бюджетная сборка с Core i7-2600 и GTX 950 демонстрирует приемлемые, а в ряде случаев и высокие показатели в выбранных энтузиастом играх, хотя речи о высоких и даже средних настройках в большинстве случаев не идёт.

#geforce gtx 950 #core i7-2600
Источник: youtube.com
