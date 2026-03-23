Проблема наблюдалась после апдейта KB5079473

Несколько дней назад Microsoft сообщила о проблеме в Windows 11 после установки обновления KB5079473 за март текущего года, выраженной в появлении ошибки при попытке использования учётной записи Microsoft в ряде приложений компании, включая Word, Excel, Copilot, Edge,Teams Free и OneDrive, сигнализирующей об отсутствии доступа к сети Интернет даже в том случае, если он фактически есть.

Как пишет издание Neowin, для решения данной проблемы компания Microsoft выпускает экстренный патч KB5085516 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2. В примечании к апдейту указано, что ошибка, появившаяся после установки обновления KB5079473, была устранена. Софтверный гигант отметил, что проблемы наблюдались только при попытке использовать учётную запись Microsoft, тогда как аутентификация в указанных приложениях при помощи Microsoft Entra ID оставалась работоспособной.