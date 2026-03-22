Эксперт сравнил качество картинки между AMD FSR 4.1 и Nvidia DLSS 4/4.5 в ряде игр
Тестовый ПК был оснащён видеокартами Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090.

Совсем недавно AMD официально представила новую версию технологии масштабирования FSR 4.1, которая получила ряд улучшений. Эксперт YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer решил сравнить качество изображения, обеспечиваемое AMD FSR 4.1 и Nvidia DLSS 4/4.5 в ряде игр.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Для тестов он использовал видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090, процессор Ryzen 9 9950X3D и 2x32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. В Cyberpunk 2077 и F1 25 сравнивались FSR 4.1 и DLSS 4, тогда как в Death Stranding 2: On the Beach, Assassin's Creed Shadows, Avatar: Frontiers of Pandora, Resident Evil Requiem и Black Myth: Wukong — FSR 4.1 и DLSS 4.5.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

В целом ряде игровых сцен разницы в качестве изображения между FSR 4.1 и DLSS 4/4.5 практически не видно, хотя в некоторых случаях технология Nvidia обеспечивает более качественную картинку, особенно в F1 25.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Пользователи в комментариях также отмечают, что DLSS 4/4.5 в некоторых игровых сценах превосходит FSR 4.1. При этом геймеры указывают на то, что AMD неплохо поработала над FSR 4.1, которая по ряду параметров опережает предыдущую версию.

#nvidia dlss 4 #amd fsr 4.1
Источник: youtube.com
