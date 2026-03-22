Тестовый ПК был оснащён видеокартами Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090.

Совсем недавно AMD официально представила новую версию технологии масштабирования FSR 4.1, которая получила ряд улучшений. Эксперт YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer решил сравнить качество изображения, обеспечиваемое AMD FSR 4.1 и Nvidia DLSS 4/4.5 в ряде игр.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Для тестов он использовал видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090, процессор Ryzen 9 9950X3D и 2x32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. В Cyberpunk 2077 и F1 25 сравнивались FSR 4.1 и DLSS 4, тогда как в Death Stranding 2: On the Beach, Assassin's Creed Shadows, Avatar: Frontiers of Pandora, Resident Evil Requiem и Black Myth: Wukong — FSR 4.1 и DLSS 4.5.

В целом ряде игровых сцен разницы в качестве изображения между FSR 4.1 и DLSS 4/4.5 практически не видно, хотя в некоторых случаях технология Nvidia обеспечивает более качественную картинку, особенно в F1 25.

Пользователи в комментариях также отмечают, что DLSS 4/4.5 в некоторых игровых сценах превосходит FSR 4.1. При этом геймеры указывают на то, что AMD неплохо поработала над FSR 4.1, которая по ряду параметров опережает предыдущую версию.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424