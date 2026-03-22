Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, выпущенная девять лет назад, до сих пор способна обеспечить высокую производительность даже в современных играх, обладая 11 ГБ видеопамяти и 3584 ядрами, особенно в паре с быстрым процессором, что продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Для тестирования использовались драйверы GeForce Game Ready версии 582.28. В играх сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Battlefield 6 (средние настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 91 fps/69 fps, 1440p – 74 fps/61 fps

ARC Raiders (средние настройки, качество текстур Epic): 1080p – 113 fps/73 fps, 1440p – 85 fps/63 fps

Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 77 fps/65 fps, 1440p – 54 fps/47 fps

Dying Light: The Beast (средние настройки): 1080p – 68 fps/58 fps, 1440p – 52 fps/46 fps

Assassin's Creed Mirage (высокие настройки, очень высокое качество текстур): 1080p – 90 fps/39 fps, 1440p – 70 fps/27 fps

God of War Ragnarök (средние настройки, высокое качество текстур): 1080p – 87 fps/80 fps, 1440p – 71 fps/63 fps

Fortnite (режим Performance, низкие настройки): 1080p – 575 fps/254 fps, 1440p – 462 fps/303 fps

Counter-Strike 2 (низкие настройки, FSR выкл.): 1080p – 349 fps/138 fps, 1440p – 350 fps/163 fps

Результаты тестов показывают, что сборка с Ryzen 7 7800X3D и GeForce GTX 1080 Ti позволяет добиться высоких значений частоты кадров как в разрешении 1080p, так и в 1440p. При этом энтузиаст отмечает, что в связи с почтенным возрастом, GTX 1080 Ti утратила поддержку новых версий графических драйверов и не может запустить ряд современных игр с трассировкой лучей, в том числе, она не поддерживает DLSS, ограничиваясь FSR.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424