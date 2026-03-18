MxBenchmarkPC протестировали Death Stranding 2 On the Beach на RTX 5080 с DLSS 4.5 в разных режимах
Тестовая сборка была оснащена Core i7-14700F.

ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach привлекла к себе внимание целого ряда экспертов — совсем недавно игра была протестирована на сборке с Ryzen 5 5600X и GeForce GTX 1650, а в свежем видео, опубликованном YouTube-каналом MxBenchmarkPC, тесты проводились на ПК с более мощной видеокартой.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-14700F, видеоадаптером GeForce RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, обеспечила следующие показатели частоты кадров:

  • 4K, DLAA, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 62 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 87 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров 2X, трассировка лучей выкл. – 135 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей выкл. – 229 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров выкл, трассировка лучей вкл. – 72 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров 2X, трассировка лучей вкл. – 126 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Balanced, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей вкл. – 190 fps
  • 1440p, DLAA, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 85 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 102 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров 2X, трассировка лучей выкл. – 171 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей выкл. – 305 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров выкл, трассировка лучей вкл. – 98 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров 2X, трассировка лучей вкл. – 142 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Quality, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей вкл. – 262 fps

Результаты тестов показывают, что ПК с Core i7-14700F и RTX 5080 обеспечивает более 60 fps в 4K даже без генерации кадров, но с выключенной трассировкой лучей, тогда как DLSS 4.5 с Frame Generation позволяет использовать рейтрейсинг и добиться заметного увеличения fps.

#geforce rtx 5080 #death stranding 2 on the beach
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

TM1
20:09
У меня тоже есть неисправная карта, AGP, лежит в коробке более 10 лет. Как-то просто перестала работать, поставил предыдущую. Можно ли по фото определить причину отказа? Горелых мест нет, трещин на ми...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
tHE-CROWD
20:07
Идея хорошая, как статистический инструмент. А цель, уже на бумаге, поставлена идиотская. Как можно, не зная причин, ставить задачу? Такие действия расположены от "некомпетентности" до ""преступления...
Минздрав хочет отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей
Эля Курбанова
20:04
Половина из этих сув моноприводные и ничем не отличаются в снегу или грязи от седана, а возможно и хуже тк доля мкпп там минимальна. Тот случай когда дальше бежать за трактором.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
Muro
20:03
Вась.. Тут все проще.. Чел тормоз, такой и ПК.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Muro
20:01
Полтора прошло ничего не изменилось. Что я делаю не так?
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
ЛехаСектоид
20:00
Застакс почти купил новый комп, но потом проснулся, опять ужасы снятся, подумал Застакс
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Muro
19:58
А там не большая разница. Причем в пользу х25.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Egorka
19:58
Наши ученые изобрели новейшую микросхему - у нее 14 ножек и две ручки для переноски...
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
Muro
19:48
Чумба.. Надо быть дебилом что бы купить это, а не планары Киви или Такстар H580. А если реально для игр и музыки на встройке.. Такстар 80про. Это имба. За свои 4500к они переиграют что угодно. Вам даж...
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
Chato-Boot
19:24
Иди, Мыколка, космос:
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
