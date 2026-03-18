ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach привлекла к себе внимание целого ряда экспертов — совсем недавно игра была протестирована на сборке с Ryzen 5 5600X и GeForce GTX 1650, а в свежем видео, опубликованном YouTube-каналом MxBenchmarkPC, тесты проводились на ПК с более мощной видеокартой.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-14700F, видеоадаптером GeForce RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, обеспечила следующие показатели частоты кадров:

4K, DLAA, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 62 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 87 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров 2X, трассировка лучей выкл. – 135 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей выкл. – 229 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров выкл, трассировка лучей вкл. – 72 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, генерация кадров 2X, трассировка лучей вкл. – 126 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей вкл. – 190 fps

1440p, DLAA, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 85 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров и трассировка лучей выкл. – 102 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров 2X, трассировка лучей выкл. – 171 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей выкл. – 305 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров выкл, трассировка лучей вкл. – 98 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, генерация кадров 2X, трассировка лучей вкл. – 142 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, многокадровая генерация 4X, трассировка лучей вкл. – 262 fps

Результаты тестов показывают, что ПК с Core i7-14700F и RTX 5080 обеспечивает более 60 fps в 4K даже без генерации кадров, но с выключенной трассировкой лучей, тогда как DLSS 4.5 с Frame Generation позволяет использовать рейтрейсинг и добиться заметного увеличения fps.

