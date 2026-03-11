Запуск новинки ожидается осенью 2026 года.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном Xiaomi 18 Pro Max, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, раскрывая некоторые его характеристики, пишет издание GSMArena.

Xiaomi 17 Pro Max. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Xiaomi 18 Pro Max получит 6,9-дюймовый плоский дисплей LIPO OLED, обрамленный симметричными рамками, толщина которых будет даже меньше по сравнению с Xiaomi 17 Pro Max, с поддержкой цветового пространства BT.2020 и минимальной яркостью 1 нит.

Ожидается, что новинка будет основана на высокопроизводительном 2-нм чипсете следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и дебютирует осенью текущего года.