Компания предлагает Arc A380 в качестве бюджетного решения.

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке DRAM и заметно возросшими ценами на целый ряд компонентов игровых сборок геймерам с небольшим бюджетом приходится ограничивать себя, приобретая сборки с видеокартами начального уровня, а компания ASRock подбадривает их в этом.

Источник фото: Wccftech

Как сообщает издание Wccftech, производитель ASRock рекомендует геймерам, не обладающим достаточным количеством средств, приобретать ПК DeskMeet с видеокартой Intel Arc A380, которая, по словам компании, получила заметный прирост к производительности благодаря тому, что Intel добавила поддержку XeSS 3 для моделей Alchemist.

По словам производителя, это позволяет Arc A380 обеспечивать плавный игровой процесс в разрешении 1080p и даже предлагать более высокую частоту кадров по сравнению с Radeon RX 6600, что достигается благодаря поддержке технологии генерации кадров на базе XeSS 3.

Издание Wccftech пока скептически смотрит на данное утверждение с учётом того, что Arc A380 относится к бюджетному сегменту, имея 1024 ядра на базе архитектуры предыдущего поколения Alchemist и 6 ГБ GDDR6, отмечая, что оно требует дополнительной проверки, а также указывая на то, что не все игры имеют поддержку XeSS 3.