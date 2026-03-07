Судя по всему, компания экспериментирует с новыми форматами устройств.

Инженеры компании Lenovo разрабатывают смартфон, оснащённый большим экраном — об этом сообщил информатор Digital Chat Station, раскрыв некоторые подробности об устройстве, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Lenovo

По словам информатора, в настоящее время Lenovo работает над смартфоном, в котором упор делается на широкий плоский дисплей диагональю 7,5 дюйма, хотя прогресс над LCD-панелью с разрешением 1.5K пока невелик. Также Digital Chat Station упоминает о 200-Мп перископическом телеобъективе, которым может быть оснащён предстоящий смартфон.

Если Lenovo решится провести эксперимент с подобным типом устройств, новинка может дебютировать в текущем году и заинтересовать любителей мобильных устройств с большими экранами, расположившись между планшетами и смартфонами.