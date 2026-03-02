В разрешении 4K ситуация неоднозначная.

Эксперты продолжают тестировать вышедшую несколько дней назад новую часть серии Resident Evil в различных условиях — в частности, на YouTube-канале NJ Tech опубликовано свежее видео, в котором Resident Evil Requiem была протестирована в Windows 11 Pro 25H2 и Linux-дистрибутиве CachyOS.

Может быть интересно

Источник фото: Nintendo Life/Capcom

Для тестирования использовался ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 9 7900X, видеокартой Radeon RX 5700 XT и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5. Тесты показали, что CachyOS обеспечивает более высокие показатели частоты кадров по сравнению с Windows 11 для указанной сборки в большинстве случаев.

В частности, в разрешении 1080p прирост средней частоты кадров для системы под управлением Linux-дистрибутива составил от 4 % при использовании высокого качества графической составляющей совместно с FSR в режиме Quality до 17 % с низкими/нормальными настройками, FSR Quality и генерацией кадров. Единственный режим, где Windows 11 была на 1 % впереди — это высокие настройки.

В разрешении 1440p наблюдается аналогичная картина — CachyOS обеспечивает увеличение fps от 6 до 20 % в зависимости от настроек, выигрывая у Windows 11 в 8 из 9 протестированных режимов, а в одном показав аналогичный результат.

В 4K ситуация неоднозначная — при низком и нормальном пресетах без использования дополнительных функций Windows 11 оказывается на 76-81 % впереди, тогда как включение FSR Quality и генерации кадров выводит CachyOS вперёд (на 12-19 %).

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, в Resident Evil Requiem Linux-дистрибутив обеспечивает более высокие показатели частоты кадров по сравнению с Windows 11 на ПК с Ryzen 9 7900X и RX 5700 XT в подавляющем большинстве режимов, хотя в разрешении 4K преимущество CachyOS не является безоговорочным.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

При этом некоторые играющие в Resident Evil Requiem пользователи Linux, столкнулись с недостатком в виде невозможности включения трассировки пути, хотя для ряда геймеров, судя по всему, это не является существенным недочётом.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424