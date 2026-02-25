Запуск новинки ожидается в марте.

OnePlus планирует дать стартам продажам OnePlus 15T в ближайшее время, заранее готовя своих клиентов к данному событию — в частности, президент компании Ли Цзе Луис в сообщении на платформе Weibo анонсировал скорый дебют новинки, пишет издание NotebookCheck.

OnePlus 13T. Источник фото: GSMArena

По словам главы компании, OnePlus 15T представляет собой смартфон мечты для пользователей, которые любят модели с компактными дисплеями. Хотя точной даты названо не было, запуск новинки в Китае ожидается в марте текущего года. На международном рынке, согласно утечкам, модель может дебютировать под названием OnePlus 15s.

По данным информаторов, компактный смартфон OnePlus 15T будет основан на чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит 6,32-дюймовый экран с разрешением 1,5K, аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, а также 50-Мп основную камеру, 50-Мп телеобъектив и 16-Мп селфи-камеру.