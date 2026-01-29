Анонс новинки запланирован на 29 января.

Бренд Redmi продолжает готовиться к предстоящему запуску своей новой линейки Redmi Turbo 5, раскрывая спецификации будущих новинок — сегодня были опубликованы некоторые характеристики стандартной модели Turbo 5, пишет издание GSMArena.

Производитель подтверждает, что смартфон Redmi Turbo 5 будет основан на SoC MediaTek Dimensity 8500-Ultra, иметь 6.59-дюймовый AMOLED-экран, обрамлённый тонкими рамками, оснащаться оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Автономную работу устройства будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 7560 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 100-Вт и обратной проводной 27-Вт зарядки.

Новинку снабдят испарительной камерой для более эффективного отвода излишков тепла, металлический средней рамкой и стеклянной задней панелью. На изображениях, опубликованных производителем, модель представлена в белом и мятно-зелёном цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Официальная презентация Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max состоится в Китае 29 января текущего года. Стоимость базовой модели, как ожидается, будет стартовать от 2000 юаней (290 долларов США).