Стоимость новинки начинается от 720 долларов.

Компания Honor презентовала свой новый компактный и тонкий смартфон Magic8 Pro Air, оснащённый качественной камерой и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor Magic8 Pro Air основан на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500, имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и располагает накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 1 ТБ. Экран новинки представляет собой 6.31-дюймовую панель AMOLED LTPO с разрешением 1216x2640 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью 6000 нит.

Тройная камера смартфона на задней панели включает в себя 50-Мп основной модуль с ЭФР 23 мм, диафрагмой f/1.6, оптической стабилизацией изображения (OIS) и датчиком размером 1/1.3 дюйма, 64-Мп перископический телеобъектив с ЭФР 74 мм, диафрагмой f/2.6. 3.2-кратным оптическим зумом, OIS и сенсором размером 1/1.2 дюйма, а также 50-Мп сверхширокоугольный объектив с ЭФР 16 мм и поддержкой макросъёмки. Селфи-камера модели, расположенная на фронтальной стороне, оснащается 50-Мп сенсором.

Толщина корпуса новинки, изготовленного из металла, составляет всего 6.1 мм при весе 155 г. Несмотря на компактные размеры, модель снабжена аккумуляторной батареей ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно. Задняя панель смартфона выполнена из стекла.

Устройство имеет защиту от пыли и влаги, соответствуя рейтингу IP68/IP69. Смартфон обладает стереодинамиками, поддерживает сим-карты в формате nano и eSIM, а также оснащается ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Новинка поставляется с предустановленной MagicOS 10 на основе Android 16. На выбор покупателю предлагаются четыре цветовых версии — чёрная, белая, фиолетовая и оранжевая.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Honor Magic8 Pro Air в китайской рознице начинается от 4999 юаней (720 долларов США) за базовую версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 5999 юаней (860 долларов США) за вариант 16 ГБ/1 ТБ. В Китае новинка появится в продаже с 23 января текущего года. Информации о глобальном запуске модели в настоящее время не предоставляется.