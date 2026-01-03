Единственная модель на базе чипсета Qualcomm расположилась на девятой строчке

Бенчмарк AnTuTu в очередной раз публикует свежий рейтинг производительности мобильных устройств — в предыдущем материале были рассмотрены флагманские модели, а теперь настал черёд смартфонов средней ценовой категории.

Как пишет издание GSMArena, первое место в рейтинге с показателем 2 131 958 очков занял Oppo Reno15 Pro, тогда как стандартная модель, Oppo Reno15, имеет в своём активе 2 121 019 баллов, располагаясь на второй строчке. Оба смартфона основаны на чипсете MediaTek Dimensity 8450.

На третьей позиции очутился Realme Neo7 SE, оснащённый SoC Dimensity 8400-Max и набравший 2 054 663 очка, а на четвёртом и пятом местах — iQOO Z10 Turbo на Dimensity 8400 и Oppo K13 Turbo с Dimensity 8450, получившие 2 015 320 и 1 970 816 баллов соответственно.

Redmi Turbo 4 с чипом Dimensity 8400-Ultra и результатом 1 908 025 очков занял шестое место, за ним на седьмой строчке восседает Oppo Reno 14 Pro на базе Dimensity 8450, располагающий средним показателем в 1 791 247 баллов, а на восьмой позиции разместился Vivo Y300 GT, снабжённый MediaTek 8400 и набравший 1 702 138 очков.

Единственная модель на основе чипсета от Qualcomm, Realme GT Neo 6 SE со Snapdragon 7+ Gen 3, с результатом 1 629 270 баллов заняла девятую строчку, а замыкает десятку лидеров Oppo Reno14, набравший 1 604 875 очков.