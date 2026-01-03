В топ-10 вошли лишь две модели на SoC от MediaTek

Эксперты бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий отчёт, раскрывающий лидеров общего зачёта в верхнем ценовом сегменте. Первые пять мест заняли модели, оснащённые чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, пишет издание GSMArena.

Лидером в декабре 2025 года стал RedMagic 11 Pro+, набравший 4 118 828 баллов, на второй позиции с результатом 4 078 562 очка расположился iQOO 15, на третьей строчке разместился OnePlus 15, получивший 4 073 184 балла, а на четвёртом и пятом местах оказались Realme GT 8 Pro и Honor Win, имеющие в своём активе 4 066 017 и 4 054 673 очка соответственно. Все пять моделей, как было отмечено ранее, снабжены SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Первая модель на базе чипсета MediaTek Dimensity 9500 встречает читателей на шестой строчке — ей становится Vivo X300 Pro с показателем 4 031 744 балла. За ней на седьмом месте расположился Oppo Find X9 Pro, оснащённый тем же чипом и набравший 4 023 008 очков.

Далее вновь следуют модели с Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — на восьмой позиции разместился Honor Magic8 Pro, имеющий в своём активе 3 948 065 баллов, на девятом месте восседает Honor Magic8, получивший 3 937 325 очков, а замыкает топ-10 с показателем 3 856 452 балла смартфон Nubia Z80 Ultra.

Следует помнить, что в рейтинг AnTuTu попадают лишь модели, которые прошли 1000 действительных тестов за месяц.