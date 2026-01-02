Выигрыш в частоте кадров в некоторых играх достаточно заметен.

На фоне кризиса на рынке памяти пользователи, не располагающие лишними средствами, ищут варианты, позволяющие обойтись тем количеством ОЗУ, которое у них есть в наличии, и Linux-дистрибутив CachyOS может помочь им в этом, о чём свидетельствуют тесты YouTube-канала NJ Tech.

Источник фото: ComputerBase

В новом видеоролике эксперты сравнили потребление оперативной памяти и производительность, обеспечиваемую для AMD Radeon RX 6700 XT ОС Windows 11 и Linux-дистрибутивом CachyOS. Тесты проводились в разрешении 2560x1440 точек с использованием процессора Intel Core i9-9900KF и 16 ГБ ОЗУ DDR4-3600.

Как выяснили эксперты NJ Tech, CachyOS требует заметно меньше оперативной памяти во время игрового процесса, тогда как Windows 11 предъявляет более высокие требования к объёму ОЗУ — разница составляет от 16 % в Alan Wake 2 до 71 % в The Last of Us Part 2.

Производительность Radeon RX 6700 XT в CachyOS в целом ряде игр также оказалась заметно выше на фоне показателей, которые были достигнуты в Windows 11 — от 2 % в Counter-Strike 2 и Star Wars Outlaws до 17 % в The Last of Us Part 2. В двух играх (Marvel's Spider-Man 2 и Horizon Zero Dawn Remastered) наблюдался паритет, а в Assassin's Creed Shadows ОС Windows 11 вышла вперёд на 7 %.

Относительно значения 1% Low дистрибутив Linux был менее убедителен, хотя и обеспечил более высокие показатели в 8 из 11 игр — от 4 % в Indiana Jones and the Great Circle до 24 % в Cyberpunk 2077. ОС Windows 11 была сильнее в Assassin's Creed Shadows (8 %), Horizon Zero Dawn Remastered (15 %) и Star Wars Outlaws (33 %).

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Ранее в CachyOS была протестирована Radeon RX 5700 XT, что также позволило добиться более высоких показателей fps в целом ряде игр по сравнению с Windows 11, а также запустить Indiana Jones and the Great Circle.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;







