Очередной случай с проблемным коннектором

Истории о горящих и плавящихся разъёмах питания 12V-2×6, которые подключаются к видеокартам серий Nvidia GeForce RTX 50 и RTX 40, то и дело появляются в сети Интернет — о своём подобном случае рассказал участник платформы Reddit, пишет издание VideoCardz.

Как сообщает владелец GeForce RTX 5090, после трёх часов игры в Baldur's Gate 3 он почувствовал запах горелого пластика, после чего разобрал свой ПК и увидел расплавленный разъём питания 12V-2×6. Некоторые пользователи Reddit заметили, что причиной этого мог стать излишний изгиб кабеля питания. Отмечается, что производители блоков питания советуют оставлять не менее 35 мм до изгиба кабеля.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

Кроме того, чтобы избежать возможных проблем с 16-контактными разъёмами, рекомендуется вставлять коннектор питания «до упора», а также избегать некачественных переходников. При этом некоторые пострадавшие пользователи ранее отмечали, что рекомендации не всегда помогают.