Специалист успешно добился своей цели.

Энтузиасты не раз доказывали, что могут запустить старые игры на новом «железе», но специалист YouTube-канала Omores решил пойти чуть другим путём, показав, что даже старая видеокарта может без проблем работать с современным программным обеспечением.

Источник фото: Tom's Hardware/Omores/YouTube

Как пишет издание Tom's Hardware, энтузиасту удалось «подружить» графический ускоритель Creative 3dfx Voodoo2 12 МБ, выпущенный в 1998 году, с процессором AMD Ryzen 9 9900X и даже заставить его работать в Windows 11 23H2. Для подключения видеокарты с разъёмом PCI к современной материнской плате использовался адаптер StarTech PCI-E to PCI.

В ходе экспериментов специалист испробовал для Creative 3dfx Voodoo2 несколько 32-битных ОС, проблем с которыми практически не было, а вот для 64-битных Windows 10 и Windows 11 пришлось применить ряд ухищрений, в том числе используя экспериментальный драйвер для 64-битных ОС на основе проекта 3dfx Glide, но в конечном итоге эксперимент удался.

К сожалению, запустить Creative 3dfx Voodoo2 совместно с Joytech Apollo 3D Fast II в режиме SLI энтузиасту не удалось.