Кроме того, специалист выдвинул предположения о цене новинки.

Несколько дней назад компания Valve презентовала свою новую компактную игровую приставку Steam Machine, породив немало вопросов о её производительности. Энтузиаст YouTube-канала The Phawx решил не ждать выхода консоли, собрав ПК со схожими параметрами для предварительной оценки предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Оригинальная Steam Machine оснащена процессором на базе AMD Zen 4 с 6 ядрами и 12 потоками с тактовой частотой до 4.8 ГГц и показателем TDP, ограниченным 30 Вт. Для своей сборки специалист взял 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840U, отключив 2 ядра и ограничив количество потоков до 12.

Графический процессор в составе Steam Machine основан на RDNA 3 и имеет 28 вычислительных блоков с тактовой частотой до 2.45 ГГц, а также 8 ГБ видеопамяти. Для своей системы энтузиаст использовал мобильную Radeon 7600M XT с 32 блоками, ограничив частоту до 2.3 ГГц, чтобы соответствовать ожидаемому быстродействию в 9 TFLOPS.

В ходе своих тестов специалист проверил, насколько заявления Valve о шестикратном преимуществе Steam Machine над Steam Deck и возможности обеспечить стабильные 60 fps при разрешении 4K соответствуют действительности.

Первое утверждение компании подтверждается в тесте Returnal, где Steam Machine действительно обходит Steam Deck в 6.5 раза, в разрешении 1080p обеспечивая средний показатель 80.6 fps против 12.3 fps у портативной игровой приставки.

Обеспечить же стабильные 60 fps в 4K оказывается не такой простой задачей — например, в God of War: Ragnarök при использовании минимальных настроек качества и XeSS или Spider-Man: Miles Morales на минимуме графической составляющей и с применением AMD FSR 3 заявление подтвердилось, тогда как в требовательных играх, таких как Indiana Jones and the Great Circle или Starfield, едва удалось добиться показателей 30-40 fps.

В качестве итога энтузиаст отметил, что видеобуфера в 8 ГБ может оказаться недостаточно для текущих и будущих игр, тем более что геймеры смогут собственноручно менять настройки, что при неумелом подходе снизит быстродействие. Также он коснулся и вопроса ценообразования — по его мнению, стоимость базовой версии Steam Machine, превышающая 500 долларов США, не имеет смысла.