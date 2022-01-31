Цена Realme 9 Pro ожидается на уровне 226 долларов

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

15 февраля Realme официально представит свои смартфоны Realme 9 Pro и Realme 9 Pro Plus. Компания официально запустила линейку в начале этого месяца с Realme 9i.

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Телефон будет иметь блестящую глянцевую заднюю панель с тройной камерой. Прямоугольный модуль камеры напоминает серию Realme GT 2 и будет иметь другую матовую поверхность по сравнению с остальной частью задней панели. В дополнение к этой синеватой окраске устройство также будет доступно в цветовых решениях Midnight Black и Aurora Green.

Realme 9 Pro будет оснащен 6,59" AMOLED экраном с частотой обновления 120Гц. Устройство будет хранить сканер отпечатков пальцев с пронумерованной серией Realme. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 695 совместно с графическим процессором Adreno 619.

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Что касается оптики, то Realme 9 Pro будет оснащен тройной камерой. Основной камерой выступает 64-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом на 8Мп и 2-мегапиксельная камера. Для селфи и видеозвонков предусмотрена камера на 16Мп. Realme 9 Pro также получит аккумулятор емкостью 5000mah, но снизит мощность зарядки до 33 Вт. Это меньше, чем у Realme 7 Pro и Realme 8 Pro. Судя по всему, Realme жертвует скоростью зарядки, чтобы сохранить большую батарею. Тем временем Realme 9 Pro+ будет иметь зарядку на 65 Вт, но его батарея меньше — 4500mah.