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Xiaomi планирует выпустить несколько смартфонов серии Redmi K50. Ходят слухи, что наряду с обычными K50 и K50 Pro, Xiaomi выпустит K50 Gaming Edition. Ожидается, что это устройство появится на мировых рынках как Poco F4 GT.

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Точная дата выпуска серии Redmi K50 остается неизвестной. Недавно Poco F4 GT был замечен в базе данных IMEI. Согласно списку базы данных IMEI, устройство имеет номер модели 21121210G. В нем также четко упоминается название F4 GT.

Согласно предыдущим утечкам, Poco F4 GT будет иметь 6,67" AMOLED экран с частотой обновления 120Гц. F4 GT будет работать на Snapdragon 8 Gen 1 совместно с 8Gb ОЗУ и 128Gb памяти. Телефон получит мощный аккумулятор ёмкостью 4700mah с поддержкой fast charge 120Вт.

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Для управления температурным режимом устройство будет иметь двойную систему охлаждения VC. Как и текущая модель, F4 GT также будет оснащен триггерными кнопками для улучшения игрового процесса. Что касается камеры, устройство будет иметь тройную заднюю камеру. Он будет оснащен основной камерой на 48 или 64 Мп. Задняя камера также будет включать сверхширокоугольную камеру на 13 МП и макросъемку на 2 МП / 5 МП. Для селфи будет фронтальная камера на 16 Мп.

#смартфоны #xiaomi #новинки #poco f4 gt
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