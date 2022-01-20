Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Стал известен дизайн будущего смартфона Samsung Galaxy A53 5G
Дизайн Samsung Galaxy A53 5G и внешний вид задней панели были раскрыты в утечке изображений
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Samsung может выпустить Galaxy A53 5G очень скоро. Смартфон среднего класса от Samsung был замечен на нескольких сайтах сертификации. Samsung еще не подтвердила официальную дату выпуска A53 5G. Тем временем в сеть просочились изображения грядущего смартфона Samsung.

реклама

Инсайдер 91Mobiles поделился дизайном будущего смартфона Samsung. Давайте посмотрим на изображения Samsung Galaxy A53 5G, технические характеристики и другие детали.

Смартфон будет поставляться с четырьмя камерами на задней панели. Согласно утечкам, Galaxy A53 5G будет оснащен датчиком основной камеры на 64 МП. Устройство будет иметь 8-мегапиксельный или 12-мегапиксельный сверхширокий сенсор. Он также может быть оснащен 5-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Galaxy A53 получит 6.4" AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для селфи в телефоне используется 32Мп датчик. Есть информация, что телефон работает от процессора Exynos 1200 SoC совместно с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Говорят, что в телефоне установлена  батарея емкостью 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Он будет работать под управлением OneUI 4.0 поверх Android 12.

#samsung #смартфоны #новинки #galaxy a53 #samsung galaxy a53 5g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графика AMD RDNA 2 в Exynos 2200 без шансов уступила Adreno 730 в GFXBench
Стали известны характеристики Redmi Note 11 Pro: дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор 5000 mah
Samsung Galaxy A53 5G получит платформу Exynos 1200 и двойную фронтальную камеру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
89
В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
35
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
57
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
60
Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
+
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
18
Бобби Котик сохранит свой пост руководителя Activision Blizzard
18
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
4
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
90
Intel Core i5-12600KF на частоте 6754 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
3
Создатель Stardew Valley и грядущей Haunted Chocolatier работает ещё над одним проектом
+
На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
12
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
122
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
36
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
4
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
26
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
64
Witchfire от создателей The Vanishing of Ethan Carter выйдет в конце этого года в раннем доступе
1
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
27
NVIDIA и AMD увеличат отпускные цены на видеокарты на 20% в 2022 году – Wccftech
49

Популярные статьи

Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
70
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
62
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
44
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
40
Первые шаги в оверклокинге: что купить
101
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
65
AMD RX 6500XT: что ты такое
36
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
6
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
20

Сейчас обсуждают

kazinak 116
16:51
если возникнет запрет на полупроводники..а помните как раньше было-дешевые пк на проце атлон и офф лайн на пиратских дисках..расцвет игровых салонов где играли по локалке и т.д..серый рынок он такой с...
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Inqizitor
16:50
А это правильно! Чтобы не получить кучу болячек занятия необходимы.
Бегать и приседать всё равно придётся: Минспорт России утвердил программу подготовки киберспортсменов
omoikane
16:50
так я писал про байки 100+ 8 лет подряд, ты зачем то влез и написал не в тему. Я тебе поправил ты мне пытаешься что то доказать теперь:D Спрашивается зачем? Отмени все санкции запада посмотрим какой к...
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Hangry
16:50
Intel fanboy
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Дима Сонико
16:49
блок явно vx какой, или VP вообще , старые дешевые варианты... их сейчас уже не делают)
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
Черный властелин
16:49
И опять Путин всех переиграл, вот просто взял и переиграл, заставил Запад играть на Российских процессорах Байкал!
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
m (⊙_⊙) m
16:49
Нет. Это давно вызревало. Я несколько месяцев назад писал в комментах где-то тут и все идет как предсказано - тенденция налицо. Сам банк уже очень давно называет крипту денежным суррогатом и пирамидой...
AMD RX 6500XT: что ты такое
OsirisD2
16:49
российское производство на иностранном заводе)0))
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Григорий Мироненко
16:49
Зачем брать это, если есть 1050ti? Цена не соответствует и производительность так себе
AMD RX 6500XT: что ты такое
Savangard
16:48
Сделайте уже среднебюджетный компакт, мудаки.
Xiaomi Mix 5 получит 6,73-дюймовый WQHD+ дисплей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем