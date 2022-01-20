Дизайн Samsung Galaxy A53 5G и внешний вид задней панели были раскрыты в утечке изображений

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Samsung может выпустить Galaxy A53 5G очень скоро. Смартфон среднего класса от Samsung был замечен на нескольких сайтах сертификации. Samsung еще не подтвердила официальную дату выпуска A53 5G. Тем временем в сеть просочились изображения грядущего смартфона Samsung.

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Инсайдер 91Mobiles поделился дизайном будущего смартфона Samsung. Давайте посмотрим на изображения Samsung Galaxy A53 5G, технические характеристики и другие детали.

Смартфон будет поставляться с четырьмя камерами на задней панели. Согласно утечкам, Galaxy A53 5G будет оснащен датчиком основной камеры на 64 МП. Устройство будет иметь 8-мегапиксельный или 12-мегапиксельный сверхширокий сенсор. Он также может быть оснащен 5-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Galaxy A53 получит 6.4" AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для селфи в телефоне используется 32Мп датчик. Есть информация, что телефон работает от процессора Exynos 1200 SoC совместно с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

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Говорят, что в телефоне установлена батарея емкостью 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Он будет работать под управлением OneUI 4.0 поверх Android 12.