Еще в ноябре прошлого года мы узнали о существовании нового планшета Motorola Tab G70, после того, как он был замечен в консоли Google Play. Листинг показал некоторые ключевые характеристики, и только на прошлой неделе Motorola Tab G70 был указан на Flipkart, одном из ведущих сайтов электронной коммерции.
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Motorola Tab G70 оснащен 11" Full HD экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и пиковой яркостью 400нит. Планшет сертифицирован TUV для защиты глаз.
Он работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G90T в сочетании с 4Gb ОЗУ и 64Gb памяти, а также графическим процессором MaliG76.
На задней панели планшета установлена одна 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, а спереди — 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Он оснащен массивной батареей емкостью 7700 мАч, поддерживающей быструю зарядку 20 Вт через порт USB-C.
Планшет получил четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и защиту от влаги по стандарту IP52.