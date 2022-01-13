Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Представлен Motorola Tab G70: MediaTek Helio G90T и аккумулятор 7700 mah
11-дюймовый планшет с чипом MediaTek Helio G90T, четырьмя динамиками, защитой IP52 и батареей на 7700 мАч за $430
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Еще в ноябре прошлого года мы узнали о существовании нового планшета Motorola Tab G70, после того, как он был замечен в консоли Google Play. Листинг показал некоторые ключевые характеристики, и только на прошлой неделе Motorola Tab G70 был указан на Flipkart, одном из ведущих сайтов электронной коммерции.

реклама

Motorola Tab G70 оснащен 11" Full HD экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и пиковой яркостью 400нит. Планшет сертифицирован TUV для защиты глаз.

Он работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G90T в сочетании с 4Gb ОЗУ и 64Gb памяти, а также графическим процессором MaliG76.

На задней панели планшета установлена  одна 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, а спереди — 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Он оснащен массивной батареей емкостью 7700 мАч, поддерживающей быструю зарядку 20 Вт через порт USB-C.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Планшет получил четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и защиту от влаги по стандарту IP52.

#motorola #новинки #планшеты #motorola tab g70
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Недорогие и полезные товары с AliExpress: проектор Xiaomi, мощный фонарь NICRON и другое
Motorola работает над смартфоном со сгибаемым дисплеем в стиле Xiaomi Mi MIX ALPHA
Motorola RAZR 3 получит Snapdragon 8 Gen1, складной дисплей и Android 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
121
Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
7
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
32
Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
20
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
21
Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян получили повестки в суд за участие в продвижении Ethereum Max
12
Porsche EV побил мировой рекорд в гонке на холме Пайкс-Пик
10
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
33
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
5
Соло майнинг позволил фермеру получить блок Биткоинов стоимостью $270 000 c шансом 1 к 1 3600 000
8
Литовские ученые разработали высокоэффективные перовскитные солнечные элементы с КПД 21,4%
23
Прорыв в области UltraRAM может объединить оперативную память и хранилище
3
AnTuTu опубликовал список самых мощных флагманов на глобальном рынке в декабре 2021 года
3
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
3
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
19
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
33
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
4
Бюджетные процессоры Intel Alder Lake появились в магазинах РФ – цены немного выше рекомендованных
25
Разрабатывается NFT игра, объединяющая в себе механику Hearthstone и визуал Pokémon и AXIE
4
Стоит ли переходить на более дорогую DDR5 в 2022 году – Core i5 12400F vs Ryzen 5 5600X в тесте TG
62

Популярные статьи

Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
24
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
39
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
17
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
73
7 полезных советов покупателю техники и электроники
40
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
48
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
6

Сейчас обсуждают

Komuxiro
20:28
"многих прог, нужных домашнему юзеру просто нет' - это какие проги нужны которых нет в лине?
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Vadiim
20:27
Полностью согласен. Фильм унылое говно. Актёров жалко.
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
12sunflowers
20:27
ага раздают уже не первый раз и только базовую игру без всез dlc, кроме того сама галцив3 уже не поддерживается eol, так как стардоки пилят четвертую часть, вот и раздают чтобы на старье неподдерживае...
В Epic Games Store раздают глобальную стратегию Galactic Civilizations III
Михаил
20:27
Лучи не может? Убожеская технология где камни тротуары отражаются, уж лучше в такое не играть
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
Михаил
20:26
6800 выгодна майнерам, вот и цена ее высокая
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
Михаил
20:25
1080 = 3050 но с RTX Сам придумал?
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
terenty79
20:24
короче, я не выдержал. 12 поколение слишком дорогое в нашей рознице, а тут еще рубли опять в туалет сливают. купил коробочный i5 11400. со скидкой купил, на 2000 меньше прайса получилось, был купон....
В графическом драйвере Mesa 22 обнаружили 20 идентификаторов PCI для видеокарт Intel
Глеб Шульга
20:24
Маня, иди подмойся и рот свой грязный вымой. Чушка опущенная
7 полезных советов покупателю техники и электроники
Celeron 9 GHz
20:23
я смотрел на Twitch стримы и они затягивали надолго
Создатели Star Citizen допустили, что в течение пяти лет начнут работать сразу над несколькими продолжениями кампании Squadron 42
Михаил
20:23
https://www.youtube.com/watch?v=xB-7t51_6uY Цены 2022
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем