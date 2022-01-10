Сегодня Тесла получила зеленый свет для начала производства обновленной Model Y на заводе Giga Texas.
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Ожидается, что производство новой модели начнется в ближайшие 7-10 дней.
В прошлом Илон Маск отмечал, что Giga Texas планируют превратить в потрясающее место на реке Колорадо. По его словам, там будут построены пешеходные и велосипедные дорожки, парки с ручьями и прудами, и все это будет открыто для публики. Вообщем все будет сделано для комфортного времяпрепровождения людей. Уже неоднократно замечали, что Маск уделяет немалое внимание не только своим технологиям, но и людям, которые ему помогают.
Маск также намекал, что Tesla рассматривает возможность строительства туннелей под Giga Texas, которые можно было бы использовать для доставки деталей прямо на тот участок производственной линии, где они необходимы.