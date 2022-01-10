Tesla Giga Texas может начать производство Model Y через 7-10 дней

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Сегодня Тесла получила зеленый свет для начала производства обновленной Model Y на заводе Giga Texas.

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Ожидается, что производство новой модели начнется в ближайшие 7-10 дней.

В прошлом Илон Маск отмечал, что Giga Texas планируют превратить в потрясающее место на реке Колорадо. По его словам, там будут построены пешеходные и велосипедные дорожки, парки с ручьями и прудами, и все это будет открыто для публики. Вообщем все будет сделано для комфортного времяпрепровождения людей. Уже неоднократно замечали, что Маск уделяет немалое внимание не только своим технологиям, но и людям, которые ему помогают.

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Маск также намекал, что Tesla рассматривает возможность строительства туннелей под Giga Texas, которые можно было бы использовать для доставки деталей прямо на тот участок производственной линии, где они необходимы.