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OnePlus 10 Pro получит 36-месячную сертификацию TÜV
OnePlus 10 Pro дебютирует с ColorOS 12.1
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До презентации серии OnePlus 10 осталось всего несколько дней, поэтому компания не перестает показывать свои будущие смартфоны. В последнем посте на Weibo рассказывается о странной новой сертификации TÜV, а OnePlus 10 Pro стал первым телефоном, который ее получил.

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Сертификация учитывает различные аспекты оптимизации аппаратного и программного обеспечения и обеспечивает бесперебойную работу в течение 36 месяцев после покупки гаджета. В сообщении поясняется, что смартфон с этим сертификатом должен продолжать быстро работать в течение 36-месячного периода.

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В отдельном посте OnePlus демонстрирует высокооптимизированную оболочку ColorOS 12.1, которая должна принести обновленный пользовательский интерфейс и функцию Omoji. Также известно, что смартфон получит 6,7" изогнутый AMOLED экран с разрешением 2K.

#смартфоны #oneplus #новинки смартфонов #oneplus 10 pro #oneplus 10
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