До презентации серии OnePlus 10 осталось всего несколько дней, поэтому компания не перестает показывать свои будущие смартфоны. В последнем посте на Weibo рассказывается о странной новой сертификации TÜV, а OnePlus 10 Pro стал первым телефоном, который ее получил.
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Сертификация учитывает различные аспекты оптимизации аппаратного и программного обеспечения и обеспечивает бесперебойную работу в течение 36 месяцев после покупки гаджета. В сообщении поясняется, что смартфон с этим сертификатом должен продолжать быстро работать в течение 36-месячного периода.
В отдельном посте OnePlus демонстрирует высокооптимизированную оболочку ColorOS 12.1, которая должна принести обновленный пользовательский интерфейс и функцию Omoji. Также известно, что смартфон получит 6,7" изогнутый AMOLED экран с разрешением 2K.