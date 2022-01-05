4 квартал выдался самым успешным для Tesla благодаря феноменальной команде Tesla China — рост поставок по сравнению с прошлым годом составил 87%!
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Поставки за квартал превзошли все ожидания — консенсус аналитиков предполагал 260-270 тысяч поставленных автомобилей.
Что нас ждёт в 2022 году? Не менее 1.5 миллионов поставленных автомобилей! Tesla планирует расширение Giga Shanghai и Giga Fremont, но даже сейчас их совокупная мощность 1.1 миллиона машин в год. На подходе и Giga Berlin — на данный момент фабрика произвела более 300 Model Y, а прототипы уже замечены по всей Европе на тестах.
Giga Texas тоже не отстаёт — по слухам, начало массового производства ожидается в течение недели, а фабрика должна выйти на производство 50 тысяч автомобилей в месяц к середине этого года.
Пожелаем удачи команде Tesla!