В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине компания Samsung анонсировала ограниченный выпуск Galaxy Z Flip3 в ознаменование этого большого события. Эксклюзивная Z Flip3 представлена в совершенно новом цвете Winter Dream White со спортивными золотыми акцентами на раме и шарнире, а область дополнительного дисплея имеет черную отделку. Мы также можем увидеть логотип Олимпийских игр в Пекине 2022 года в нижней части под логотипом Samsung.
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Новое издание Z Flip3 для Олимпийских игр поставляется с настраиваемой темой с обоями, значками и стилями часов на обложке, вдохновленными Олимпийскими играми.
Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Его цена в официальном интернет-магазине Samsung в Китае составляет 7 999 юаней (1258 долларов США). Вы можете предварительно заказать устройство с сегодняшнего дня, а открытые продажи запланированы на 15 января.
Еще неизвестно, получат ли все участвующие в Олимпийских играх спортсмены Flip3 и будут ли они доступны для покупки на международном уровне.