RichGo анонсировала как минимум 10 фирменных наушников, и некоторые из них совместно с Nokia Mobile. Сегодня компания RichGo представила еще одни беспроводные Bluetooth наушники E3103, которые соответствуют стандарту BT5.1, имеют большой 13-мм драйвер и компактный зарядный кейс.
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Форма наушников похожа на E3101, а отличия заключаются в сенсорном управлении и немного меньшем аккумуляторе емкостью 37 мАч. Эти наушники очень легкие - 3,3 грамма на один бутон и поставляются без насадок. Зарядный корпус имеет более круглую форму и оснащен аккумулятором емкостью 320 мАч. Наушники способны проработать 7 часов на одном заряде и еще 25 часов с помощью зарядного кейса.
Приятной особенностью является водонепроницаемость по стандарту IPX4, что гарантирует защиту от дождя и брызг. Для тех, кому нравятся голосовые помощники, Nokia E3103 поддерживают Siri и Google Assistant.
Наушники выглядят очень стильно и поставляются в белом, розовом и черном цветах.