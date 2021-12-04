Обновление соответствует визуальному стилю Windows 11

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Microsoft начала распространять новое визуальное обновление Office, которое она предоставила инсайдерам еще в июле. Обновление распространяется как на версии 365, так и на лицензионные версии.

реклама

Обновление соответствует визуальному стилю Windows 11 с закругленными углами окон и возможностью использовать темную тему (или синхронизировать вашей темой Windows).

Панель инструментов быстрого доступа (та, что в самом верху) была скрыта по умолчанию, но ее можно вернуть, нажав правую кнопку мыши на ленте и отметив опцию "Отобразить эту панель".

Вы можете узнать, что вы получили визуальное обновление, если в правом верхнем углу окна Office появился значок "megaphone". В нем есть функция Coming Soon, которая включает как раз это визуальное обновление.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Визуальное обновление доступно, и вы может быть активировано в Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Включение нового дизайна в этих четырех приложениях также изменит внешний вид Access, Project, Publisher, Visio и Outlook, при этом отменить его в этих приложениях нельзя.