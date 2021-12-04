Компания Microsoft начала распространять новое визуальное обновление Office, которое она предоставила инсайдерам еще в июле. Обновление распространяется как на версии 365, так и на лицензионные версии.
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Обновление соответствует визуальному стилю Windows 11 с закругленными углами окон и возможностью использовать темную тему (или синхронизировать вашей темой Windows).
Панель инструментов быстрого доступа (та, что в самом верху) была скрыта по умолчанию, но ее можно вернуть, нажав правую кнопку мыши на ленте и отметив опцию "Отобразить эту панель".
Вы можете узнать, что вы получили визуальное обновление, если в правом верхнем углу окна Office появился значок "megaphone". В нем есть функция Coming Soon, которая включает как раз это визуальное обновление.
Визуальное обновление доступно, и вы может быть активировано в Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Включение нового дизайна в этих четырех приложениях также изменит внешний вид Access, Project, Publisher, Visio и Outlook, при этом отменить его в этих приложениях нельзя.