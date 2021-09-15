Xiaomi 11T и 11Т Pro: Snapdragon 888 и быстрая зарядка 120 Вт HyperCharge
Xiaomi только что добавила два новых флагманских устройства в свою линейку T - Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Оба устройства обладают отличной мощностью, но изюминкой новой серии является 120 Вт HyperCharge в Mi 11T Pro.
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По словам Xiaomi, аккумулятор на 5000 мАч в Mi 11T Pro можно полностью зарядить всего за 17 минут. Кроме того, он может зарядиться от 0 до 72% за 10 минут. Это намного быстрее, чем быстрая зарядка на 120 Вт в Mi 10 Ultra, полная зарядка которой занимает около 21 минуты.
Mi 11T Pro и Mi 11 оснащены 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus и обеспечивает максимальную яркость до 1000 нит.
В отличие от Mi 11, который предлагает изогнутый дисплей, линейка T будет с плоским экраном.
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Mi 11T Pro работает на Snapdragon 888 и поставляется с двумя вариантами памяти - 8 ГБ и 16 ГБ. Между тем, Mi 11T работает на MediaTek Dimensity 1200 и имеет только 8 ГБ оперативной памяти.
Еще одно различие между ними заключается в том, что только вариант Pro поставляется с быстрой зарядкой на 120 Вт. В то время как оба предлагают батарею емкостью 5000 мАч, Mi 11 поставляется с быстрой зарядкой на 67 Вт.
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Одной из главных особенностей линейки Mi 11T является камера. Оба устройства Xiaomi поставляются с тройной камерой с основным широкоугольным объективом 108 МП, сверхшироким объективом на 8 МП и объективом на 5 МП для макросъемки. Для селфи Mi 11T и Mi 11T Pro оснащены камерой на 16 МП.
Линейка Xiaomi 11T представлена в трех цветах - серый метеорит, белый лунный свет и небесно-синий.
Стоимость Xiaomi 11T Pro составляет 649 евро за базовый вариант 8 ГБ + 128 ГБ, 699 евро за вариант 8 ГБ + 256 ГБ и 749 евро за вариант 12 ГБ + 256 ГБ.
С другой стороны, Mi 11T стоит 499 евро за базовый вариант 8 ГБ + 128 ГБ и 549 евро за вариант 8 ГБ + 25 ГБ.
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