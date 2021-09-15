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Известный российский сайт бесплатных объявлений Авито рассказал о любопытной закономерности. Незадолго до презентации новой модели смартфона iPhone 13, которая была запланирована на 14 сентября, пользователи Авито стали более активно размещать предложения о продаже ранних моделей смартфонов от Apple.

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Из-за случившейся пандемии и карантина в 2020 году все презентации Apple в России прошли с гораздо меньшим размахом чем обычно. Но уже в 2021 году все фанаты «яблочной» техники интересуются предстоящими новинками и активно готовятся к их появлению. По сравнению с сентябрем прошлого года количество предложений о продаже старых iPhone возросло почти в 4 раза.

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На данный момент лидирующие позиции среди объявлений о продаже занимают модели серии XR. В сравнении с предыдущим годом предложений стало больше в 6 раз. Средняя цена за смартфон колеблется в районе 31 тыс. рублей.

Практически такой же популярностью может похвастаться и iPhone 8, чья средняя стоимость – 19 тыс. рублей. iPhone 7 выставляют на продажу чаще почти в 5 раз, цена – 13 тыс. рублей. Не остались без внимания и модели серии SE и iPhone 6 – предложений о продаже стало больше почти в 4 раза. Также в течение года достаточно активно продавались и модели последних лет – iPhone 11 и 12.