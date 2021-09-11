Представлен Samsung Galaxy Wide5 с Dimensity 700 и 64-мегапиксельной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy Wide5, который очень схож с Galaxy A22 5G.
реклама
Он по-прежнему работает на процессоре Dimensity 700 - этот 7-нм чип использовался в Samsung A22 5G. Он имеет два ядра Cortex-A76, графический процессор Mali-G57 MC2 и модем 5G 2,77 Гбит / с (sub-6), а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.
И хотя чипсет поддерживает частоту обновления до 90 Гц при разрешении 1080p, то в этом смартфоне она не используется. ЖК-дисплей по-прежнему имеет диагональ 6,6 дюйма с разрешением full hd+.
Из плюсов - модернизированная камера. Основной сенсор теперь имеет разрешение 64 МП (было 48 МП). В сверхширокоугольной камере по-прежнему используется датчик 5 МП, а также датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера осталась неизменной - 8 МП.
реклама
Смартфон оснащен 6Gb ОЗУ и 128Gb ПЗУ, а также имеет разъем microSD с поддержкой карт до 1 ТБ.
Наконец, телефон имеет аккумулятор ёмкостью 5000mah с поддержкой fast charge 15 Вт. Телефон бывает в черном, белом и синем цветах.
Смартфон можно купить за 385$.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила