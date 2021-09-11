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Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy Wide5, который очень схож с Galaxy A22 5G.

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Он по-прежнему работает на процессоре Dimensity 700 - этот 7-нм чип использовался в Samsung A22 5G. Он имеет два ядра Cortex-A76, графический процессор Mali-G57 MC2 и модем 5G 2,77 Гбит / с (sub-6), а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

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И хотя чипсет поддерживает частоту обновления до 90 Гц при разрешении 1080p, то в этом смартфоне она не используется. ЖК-дисплей по-прежнему имеет диагональ 6,6 дюйма с разрешением full hd+.

Из плюсов - модернизированная камера. Основной сенсор теперь имеет разрешение 64 МП (было 48 МП). В сверхширокоугольной камере по-прежнему используется датчик 5 МП, а также датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера осталась неизменной - 8 МП.

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Смартфон оснащен 6Gb ОЗУ и 128Gb ПЗУ, а также имеет разъем microSD с поддержкой карт до 1 ТБ.

Наконец, телефон имеет аккумулятор ёмкостью 5000mah с поддержкой fast charge 15 Вт. Телефон бывает в черном, белом и синем цветах.

Смартфон можно купить за 385$.