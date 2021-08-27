В Nvidia GeForce RTX 3090 Super будут использованы чипы памяти GDDR6X
Недавно появились свежие сведения о Nvidia GeForce RTX 3090 Super.
Еще вчера говорилось, что у видеокарты будет 10752 ядра, а не 10496, как у предыдущей версии RTX 3090, а сегодня стали известны сведения о подсистеме памяти.
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В новом образце использованы чипы памяти GDDR6X, быстрота которых около 21 Гбит/с.
Разница в скоростях с GeForce RTX 3090 всего 1,5 Гбит/с, однако версии Super этот разрыв позволяет выйти в список элитных образцов, у которых скорость памяти превышается отметку в 1 ТБ/с. Возможно, этой GeForce удалось бы взять первенство по добыче криптовалют.
Кроме этого известно, что показатель у RTX 3090 Super возможно будет выше 450Вт, а это выше на 100Вт, нежели у предыдущего образца. Тогда для подачи дополнительного питания необходимы три восьмиштырьковых разъема. И дополнительная отличительная черта Super — у нее нет разъема NVLink. Если брать в расчет то, что у RTX 3080 Ti он также отсутствует, возникает ощущение, что Nvidia может полностью отказаться от данного интерфейса.
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Выход в свет новенького GeForce предвидится в 2021 году, но выпустят ли ее одновременно с GeForce RTX 3080 Super и GeForce RTX 3070 Super, остается неизвестным, ибо их версии Ti появились на рынке относительно недавно.
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