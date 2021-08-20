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Долгожданное продолжение прошлогоднего Samsung Galaxy S20 FE появилось в виде набора подробных 3D-моделей, которыми поделился Эван Бласс. Он дал нам возможность взглянуть на белые, зеленые, серые, фиолетовые и синие расцветки Galaxy S21 FE со всех сторон. Вы можете подробно ознакомиться с каждой моделью по ссылке на источник.

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Как и ожидалось, дизайн идет по стопам серии Galaxy S21 с большим выступающим выступом камеры, который трансформируется в боковую рамку телефона. Большая разница здесь в том, что задняя крышка телефона и камеры имеют одинаковую цветовую комбинацию.

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Согласно последней доступной информации, Galaxy S21 FE получит 6,4-дюймовый дисплей SuperAMOLED с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888 / Exynos 2100 с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти.

В отделе камеры будет 32-мегапиксельная основная камера, сверхширокая камера на 12 мегапикселей и телеобъектив на 8 мегапикселей. Что касается аккумулятора, то он имеет емкость 4500 mah и поддерживает быструю зарядку на 45 Вт.