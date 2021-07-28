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Анонсирован Poco X3 GT с дисплеем Gorilla Glass Victus и чипсетом Dimensity 1100

Смартфон Poco X3 GT получит Dimensity 1100, 120 Гц, 8/256 ГБ памяти, 5000 мАч и 67 Вт
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На прошлой неделе Poco представил свой F3 GT, а теперь бренд представляет еще одну модель, получившую название Poco X3 GT. Новое устройство является международной версией эксклюзивного для Китая Redmi Note 10 Pro, хотя и со значком Poco вместо бренда Redmi.

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Смартфон имеет большой 6,6-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD +. В качестве защиты экрана от повреждений служит новейшее стекло Gorilla Glass Victus от Corning. Что касается камер, то на передней панели расположена 16-мегапиксельная селфи камера, а в роли основной камеры на задней панели будет сенсор на 64 МП, которому помогает сверхширокая камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП.

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Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 1100 совместно с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поставляется с быстрой проводной зарядкой на 67 Вт. Телефон загружает под управлением MIUI 12.5 на Android 11. Другие дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и ИК-передатчик.

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Рекомендуемая розничная цена Poco X3 GT в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке составит 299 долларов.

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