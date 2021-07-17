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Общемировые продажи восстановленной техники и смартфонов в большей части регионов значительно выросли во второй половине 2020 года. Рост был настолько значителен, что моментально компенсировал падение спроса в начале 2020 года. В среднем общегодовой рост составил почти 5% в сравнении с предыдущим годом. Такие сведения представляет аналитическая группа Conterpoint, по чьим словам в 2021 году ожидается еще больший спрос и рост продаж.

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Продажи на рынке вторичной техники пережили стремительное падение в первой половине года в результате пандемии. Но уже ко второму полугодию ситуация выровнялась, а показатели покупателей и продавцов поползли вверх. После того как доступ к рынкам был заново открыт, показатели продаж были значительно выше, если сравнивать с этим же периодом в предыдущем году.

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В этих условиях техника от Apple продолжает занимать лидирующие позиции на рынке восстановленных гаджетов. Во второй половине 2020 года новые смартфоны Apple составляли примерно 13% от мировых продаж, в то время как восстановленные смартфоны – почти 45%. Стоит отметить, что в среднем отпускная стоимость на вторичном рынке у Apple почти в 3 раза больше, чем у других продавцов. По мнению специалистов, это играет на руку Apple и позволяет им привлекать новых пользователей.