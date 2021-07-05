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Выпуск флагмана Nokia 9.3 PureView запланирован на ноябрь 2021

Новый флагман Nokia выйдет до 11 ноября
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Компания HMD Global сообщает, что в ноябре этого года будет выпущен флагманский смартфон NOKIA с поддержкой 5G-сетей. 

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Nokia 9 Pureview. Изображение Nokia

По предыдущим данным, компания довольно длительные сроки продолжает работу над моделью, однако они так и не смогли выпустить предыдущую версию Nokia 8.3 5G. Скорее всего, этот телефон так и не увидит мир и в ноябре нам представят новинку Nokia 9.3 PureView.

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Об этом сообщил Чжан Юйчэн, который занимается менеджментом по продукции. Были названы даже точные сроки, согласно которым в поднебесной запуск продукта должен произойти до 11 ноября. В таком случае уже через несколько месяцев новинка будет доступна.

Технические характеристики пока до конца не известны. Неизвестно и то, сохранится ли у смартфона данное название. Есть информация, что финская компания может внести определенные изменения в название самого продукта, однако, что именно это будет, пока не сообщается. Данные о работе над флагманом впервые появилась еще в прошлом году. Для получения более точных сведений необходимо дождаться анонса от производителя.

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Теги

смартфон nokia nokia 9.3 pureview флагман nokia
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