Samsung планирует выпустить флагманские планшеты Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8 + и Tab S8
Samsung была одной из самых стабильных компаний на рынке планшетов. Компания ежегодно представляет новый флагманский планшет на Android. В этом году Samsung работает над тремя флагманскими планшетами серии Samsung Galaxy Tab S8.
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Стартовая цена этого устройства составит 740 долларов. Дисплей трех моделей будет 11 дюймов, 12,4 дюйма и 14,6 дюйма. Все эти модели оснащены стилусом S-Pen, четырьмя динамиками и задней двойной камерой 13 МП.
Кодовое название этой серии - «Basquait». По отдельности кодовые названия трех моделей - Basquait 1, Basquait 2 и Basquait 3. Обычный Galaxy Tab S8 будет называться Basquait 1, преемником Galaxy Tab S8+ должен стать Basquait 2, а Galaxy Tab S8 Ultra - Basquait 3.
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Galaxy Tab S8 (Basquait 1) будет оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS 120 Гц. Он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти. Этот планшет имеет двойную заднюю камеру. Его толщина составляет всего 0,63 см, а вес - 502 г. Ёмкостью аккумулятора составляет 8000mah, который поддерживает быструю зарядку 45 Вт. У этого устройства будут версии Wi-Fi, LTE и 5G. Цена от 740 до 923 долларов.
В 12,4-дюймовом Galaxy Tab S8+ используется OLED-экран с частотой 120 Гц. Он будет оснащен тем же процессором, что и Basquait 1, и будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора 10090mah. Вес устройства составляет 575 г., а толщина 0,57 см. По цене он будет от 1030 до 1210$.
14,6-дюймовая версия Galaxy Tab S8 Ultra оснащена OLED-экраном с частотой 120 Гц, а емкость аккумулятора увеличена до 12000mah. У планшета есть два варианта: 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ, две фронтальные камеры, объектив 8 МП + сверхширокоугольная камера на 5 МП. Цена этого планшета колеблется от 1317 до 1496$.
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Этот планшет Samsung должен поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 888. Однако он также может использовать собственный процессор Exynos 2100 от Samsung.
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