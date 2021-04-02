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Компания Huawei официально стала частью рынка настольных мониторов, выпустив 23,8-дюймовый IPS-монитор. Он имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей и покрывает 72% цветовой гаммы NTSC с углом обзора 178 градусов. Еще одна интересная особенность - вертикальный наклон монитора, который может опускаться на 5 ° или подниматься до 22 ° в зависимости от ваших предпочтений.

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Что касается наличия портов, то есть разъем для питания, один порт HDMI и порт VGA. В комплект поставки входят адаптер питания, 1,5-метровый кабель HDMI, краткое руководство и гарантия. Размеры составляют 538,5 x 425 x 170 мм, а общий вес - 4,05 кг. Есть только один вариант черного цвета.

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Huawei Display 23.8 ″ поступит в продажу в Великобритании с 14 апреля по цене 149,99 фунтов стерлингов. Покупатели, разместившие предварительные заказы в период с 1 по 13 апреля, получают скидку в размере 30 фунтов стерлингов и бесплатный Huawei MateDock 2. Монитор также доступен на основных европейских рынках по цене 159 евро, а также в Малайзии, Таиланде и на Филиппинах.