Xiaomi Mi Band 6: датчик SpO2, NFC, GPS и 1,56" AMOLED-дисплей
Xiaomi представила Xiaomi Mi Band 6 на весеннем мероприятии в Китае. Смарт-браслет отличается обновленным дизайном и множеством новых функций. Xiaomi увеличила размер дисплея своего последнего смарт-браслета на 50%. Дисплей теперь имеет размер 1,56 дюйма и оснащен AMOLED-дисплеем.
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Смарт-браслет также поддерживает различные режимы тренировок. Xiaomi утверждает, что устройство имеет до 30 различных типов режимов тренировки, в том числе езда на велосипеде, плавание, бег и т. д. Он также поставляется с различными функциями, связанными со здоровьем, такими как: пульсоксиметр, мониторинг сна и SpO2.
Давайте посмотрим на цену, характеристики и функции Mi Band 6.
Цена Mi Band 6 в Китае установлена на уровне 229 юаней. Вариант с NFC стоит 279 юаней.
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Он доступен в шести цветах, включая черный, белый, желтый, синий, оранжевый и коричневый.
Mi Band 6 оснащен большим 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он на 50% больше, чем Mi Band 5. Экран в форме таблетки имеет разрешение 326PPI. Фитнес-браслет рассчитан на 14 дней автономной работы. При включенном режиме энергосбережения устройство может работать без подзарядки 19 дней.
Смарт-браслет обладает водонепроницаемостью до 50 атм. Поставляется с магнитной подставкой для зарядки.
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