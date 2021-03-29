Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi представила Xiaomi Mi Band 6 на весеннем мероприятии в Китае. Смарт-браслет отличается обновленным дизайном и множеством новых функций. Xiaomi увеличила размер дисплея своего последнего смарт-браслета на 50%. Дисплей теперь имеет размер 1,56 дюйма и оснащен AMOLED-дисплеем.

реклама

Смарт-браслет также поддерживает различные режимы тренировок. Xiaomi утверждает, что устройство имеет до 30 различных типов режимов тренировки, в том числе езда на велосипеде, плавание, бег и т. д. Он также поставляется с различными функциями, связанными со здоровьем, такими как: пульсоксиметр, мониторинг сна и SpO2.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Давайте посмотрим на цену, характеристики и функции Mi Band 6.

Цена Mi Band 6 в Китае установлена на уровне 229 юаней. Вариант с NFC стоит 279 юаней.

реклама

Он доступен в шести цветах, включая черный, белый, желтый, синий, оранжевый и коричневый.





Mi Band 6 оснащен большим 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он на 50% больше, чем Mi Band 5. Экран в форме таблетки имеет разрешение 326PPI. Фитнес-браслет рассчитан на 14 дней автономной работы. При включенном режиме энергосбережения устройство может работать без подзарядки 19 дней.

Смарт-браслет обладает водонепроницаемостью до 50 атм. Поставляется с магнитной подставкой для зарядки.